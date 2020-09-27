Оренбург — Балтика (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Балтика» — «Оренбург» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Оренбург» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.66.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Оренбург»).
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