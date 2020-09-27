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    Нью-Йорк Сити — Цинциннати: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Нью-Йорк Сити — Цинциннати (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 02:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати».

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Цинциннати».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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