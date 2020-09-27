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    Николич поблагодарил критиков своей команды

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался после победы в дерби над ЦСКА (1:0) в девятом туре чемпионата России.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Хочу поздравить команду с победой. Мне очень нравилась игра, которую я увидел на поле. Мы заслужили три очка. Забили гол, но также попали в штангу и перекладину, были еще моменты. Могли заканчивать матч раньше. Последние четыре матча были сложными, но мы не пропустили ни одного гола. На поле сегодня была настоящая команда.

    Спасибо всем, кто критиковал нас и называл некачественной командой. Мне не пришлось настраивать футболистов на игру — просто повторил им все, что писали в СМИ.

    Почему Игнатьев вышел слева в полузащите? Потому что он качественный и опытный игрок. Мы много говорили, он знает свою позицию. Влад может играть слева и справа в обороне, и как вингер. Я счастлив, что у меня есть футболист, который может закрыть четыре-пять позиций на поле.

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    • Я очень уважаю ЦСКА, их тренера, поэтому было бы неуважением говорить о суперплане, который сработал. Я счастлив, что мы победили. Это все, что могу сказать», — приводит слова Николича официальный сайт «Локомотива». 0

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