Наполи — Дженоа: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 16:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Наполи» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.97.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Наполи»).

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