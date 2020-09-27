Мускрон-Перювельз — Шарлеруа: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

Последний матч между собой: «Мускрон-Перювельз» — «Шарлеруа» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Мускрон-Перювельз»).
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