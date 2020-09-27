Матвеев — о поражении от «Ахмата»: Неплохо бить по два пенальти за матч

Главный тренер «Урала»прокомментировал поражение от(0:2) в 9-м туре РПЛ.

«Да, мы действительно проигрывали много единоборств. "Ахмат" оказывал давление, мало что получалось в атаке.

Хочу поздравить "Ахмат" с заслуженной победой, нашу игру в актив не могу, потому что мы много ошибались в простых моментах. Надо проанализировать поражение и двигаться дальше.

Мы выбрали план на игру, играть компактно, не давать сопернику зон и стараться забить в контратаках. Огрызались, были неплохие подходы, но не смогли забить.

По пенальти комментировать ничего не могу, потому что находился далеко. А так, по два пенальти бить, думаю, неплохо (улыбается)», — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев. 0