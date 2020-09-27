Манчестер Сити — Лестер: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 18:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

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