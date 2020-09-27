Кадис — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

Последний матч между собой: «Севилья» — «Кадис» 2:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки NaN.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кадис»).
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