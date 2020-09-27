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    Интернасьонал — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Интернасьонал — Сан-Паулу: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Интернасьонал» — «Сан-Паулу».

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Интернасьонал» 2:1 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Интернасьонал» — «Сан-Паулу».

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