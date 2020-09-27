Хоффенхайм — Бавария (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Бавария» 0:6 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Бавария».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.