Хатлон — Худжанд (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Хатлон» — «Худжанд»
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Последний матч между собой: «Худжанд» — «Хатлон» 2:3 (полная статистика встреч).
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