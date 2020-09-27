Хатлон — Худжанд (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Худжанд» — «Хатлон» 2:3 (полная статистика встреч).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Хатлон» — «Худжанд».

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