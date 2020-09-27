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    Гуренко: При Николиче в «Локомотиве» есть дисциплина

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    Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре «железнодорожников» под руководством сербского тренера Марко Николича.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Локомотив» не пропустил ни одного мяча в трех предыдущих турах РПЛ. В воскресенье команда Николича встретится с ЦСКА.

    «При Марко Николиче есть дисциплина. Команда всегда выстраивается от обороны.

    Осталось наладить нападение. И тогда можно будет быстро наверстать упущенное на старте.

    В мое время "Локомотив" регулярно недобирал очки в первых турах, но в итоге завершал сезон на высоком месте», — приводит слова Гуренко «Советский спорт».

    Кроме того, Гуренко признался, что не считает фантастикой шансы «Локомотива» занять второе место.

    «Ничего подобного. Я вижу у "Локо" большой запас. Скажем, Гжегож Крыховяк пока не показывает и половины от своего максимума. А это определяющая фигура.

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    • Когда поляк в оптимальной форме, то способен в одиночку обеспечивать результат. Не удивлюсь, если он скажет весомое слово в дерби», — добавил белорусский эксперт.

    После восьми туров «Локомотив» находится на девятом месте в таблице РПЛ. 0

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