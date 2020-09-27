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    Гончаренко понравилась игра ЦСКА на отрезке после удаления

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в девятом туре чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Мы очень хорошо начали игру, хотя у нас не было предпосылок, чтобы забить гол. Но затем мы упустили нити игры, чего не хотелось бы делать. Возможно, это шлейф от предыдущего сезона, который проявился на определенном отрезке, в результате чего мы пропустили гол.

    Во втором тайме я доволен тем, как игроки отреагировали на происходящее. Мы попробовали изменить ситуацию, старались каждую атаку довести до завершения. Мне понравилось наша игра на отрезке после удаления.

    Почему в итоге не вышел Васин? Витя очень долго переодевался и еще забыл щитки в раздевалке. Мы решили оставить Магнуссона на поле, хотя он жаловался на плечо. Но потом Хёрдур дал отмашку, что готов доиграть.

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    • Что касается Чалова, то Нападающий должен забивать голы, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо было ждать, что "Локомотив" даст создать много моментов, и каждым нужно уметь распоряжаться. К сожалению, у Феди не получилось. Но по самоотдаче к нему претензии нет», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 0

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