Гончаренко понравилась игра ЦСКА на отрезке после удаления

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в девятом туре чемпионата России.

«Мы очень хорошо начали игру, хотя у нас не было предпосылок, чтобы забить гол. Но затем мы упустили нити игры, чего не хотелось бы делать. Возможно, это шлейф от предыдущего сезона, который проявился на определенном отрезке, в результате чего мы пропустили гол.

Во втором тайме я доволен тем, как игроки отреагировали на происходящее. Мы попробовали изменить ситуацию, старались каждую атаку довести до завершения. Мне понравилось наша игра на отрезке после удаления.

Почему в итоге не вышел Васин? Витя очень долго переодевался и еще забыл щитки в раздевалке. Мы решили оставить Магнуссона на поле, хотя он жаловался на плечо. Но потом Хёрдур дал отмашку, что готов доиграть.

Что касается Чалова, то Нападающий должен забивать голы, особенно в такой тяжелой ситуации. Не надо было ждать, что "Локомотив" даст создать много моментов, и каждым нужно уметь распоряжаться. К сожалению, у Феди не получилось. Но по самоотдаче к нему претензии нет», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. 0