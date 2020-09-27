Газизов: У «Спартака» неплохой ход, надо готовиться к битве двух столиц

Генеральный директор «Спартака»высказался о выступлениях красно-белых в текущем сезоне .

Московский клуб в 9-м туре обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. В 10-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».

«У судьи, мне показалось, были ошибки, но давайте переспим и посмотрим все. Главное — победа, надо отметить болельщиков.

У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.

Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление. Ещенко молодец, будет проводить еще больше матчей.

Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоньку двигаемся вперед.

На сегодняшний день команда и Тедеско делают все правильно, мы держимся все в одном направлении.

Нужен ли правый защитник при такой игре Зобнина? Посмотрим», — сказал Газизов «Чемпионату».

Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют в субботу, 3 октября. 0