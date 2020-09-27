ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Уфа»Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
  • 21:59
    • «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром»
  • 01:00
    • Гендиректор «Зенита» об игре со «Спартаком»: Матч за лидерство в РПЛ
  • 23:58
    • «Реал» в большинстве с трудом одолел «Бетис»
  • 23:46
    • «Интер» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 23:38
    • Семак о травме Азмуна: Возможно, колено, пока непонятно
    Все новости спорта

    Газизов: У «Спартака» неплохой ход, надо готовиться к битве двух столиц

    Футбол Спартак Зенит
    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о выступлениях красно-белых в текущем сезоне .

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Московский клуб в 9-м туре обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. В 10-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».

    «У судьи, мне показалось, были ошибки, но давайте переспим и посмотрим все. Главное — победа, надо отметить болельщиков.

    У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц.

    Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление. Ещенко молодец, будет проводить еще больше матчей.

    Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоньку двигаемся вперед.

    На сегодняшний день команда и Тедеско делают все правильно, мы держимся все в одном направлении.

    Нужен ли правый защитник при такой игре Зобнина? Посмотрим», — сказал Газизов «Чемпионату».

    Напомним, «Спартак» и «Зенит» сыграют в субботу, 3 октября. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • На своем поле «Сити» проведет уверенный матч
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Рома» и «Ювентус» снова забьют больше двух голов?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1245
  • Суперэкспресс на выходные 26-27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры