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    Галатасарай — Фенербахче: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Галатасарай — Фенербахче (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Галатасарай
    В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Галатасарай» — «Фенербахче».

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    Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Галатасарай» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче». Коэффициент ставки — 2.45.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Фенербахче».

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