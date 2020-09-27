Енисей — Краснодар-2 (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Енисей» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Енисей»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Краснодар-2».

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