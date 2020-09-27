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    Енисей — Краснодар-2: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Енисей — Краснодар-2 (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 13:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч «Енисей» — «Краснодар-2».

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    Последний матч между собой: «Краснодар-2» — «Енисей» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Енисей»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Енисей» — «Краснодар-2».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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