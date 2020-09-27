Бордо — Ницца: смотреть онлайн, прямая трансляция (27.09.2020)

В 14:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Бордо» — «Ницца» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бордо» — «Ницца». Коэффициент ставки — 7.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бордо» — «Ницца».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.