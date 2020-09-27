ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКак Месси едва не ушел из «Барселоны». Инсайды о главной футбольной истории года
  • 18:25
    • «Зенит» разгромил «Уфу», Дзюба оформил хет-трик
  • 15:50
    • Дубль Айртона принес «Спартаку» победу над «Тамбовом»
  • 18:56
    • «Валенсия» сыграла вничью с «Уэской»
  • 18:40
    • «Аугсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию»
  • 18:34
    • «Байер» поделил очки с «Лейпцигом»
    Все новости спорта

    Атлетико Минейро — Гремио: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Атлетико Минейро — Гремио (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Атлетико Минейро» — «Гремио».

  • 10 000
  • Фрибет новичкамИграть!

    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Гремио» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико Минейро»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико Минейро» — «Гремио».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    И специальное предложение к матчу «Атлетико Минейро» — «Гремио»: страховка первой ставки от БК Bettery. Что нужно сделать: регистрируйтесь, пополняйте счет, делайте ставку. Если она проиграет, 500 рублей вернутся на ваш счет! 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 500Просто за регистрацию
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» потеряет очки в Сочи?
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Добудет ли команда Зидана первую победу в сезоне?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Порту» имеет все шансы на успех
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Арсенал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры