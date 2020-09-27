Арсенал Тула — Ростов (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ростов» — «Арсенал Тула» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «Ростов». Коэффициент ставки — 3.24.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Тула»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Арсенал Тула» — «Ростов».

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