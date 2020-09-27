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    «Ахмат» одержал победу над «Уралом»

    «Ахмат» — «Урал»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Ахмат» в домашнем матче девятого тура российской Премьер-лиги обыграл «Урал» - 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 2-й минуте открыл Георгий Мелкадзе, которому ассистировал Исмаэл.

    На 38-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга. Спустя минуту пенальти не реализовал Владимир Ильин.

    На 57-й минуте преимущество грозненского клуба увеличил Бернард Бериша с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Георгий Мелкадзе (2'), 2:0 Бернард Бериша (пенальти) (57') Ахмат: Виталий Гудиев, Wilker Angel, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Евгений Харин (Лечи Садулаев, 61'), Бернард Бериша (Идрис Умаев, 73'), Исмаэл Силва Лима (Антон Олегович Швец, 60'), Артём Тимофеев (Олег Иванов, 74'), Марат Быстров, Георгий Мелкадзе, Владимир Ильин (Никита Кармаев, 82') Урал: Илья Помазун, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Чингиз Магомадов, 77'), Бранко Йовичич (Роман Емельянов, 54'), Даниэль Мишкич (Владимир Рыков, 40'), Вячеслав Подберёзкин (Юрий Бавин, 34'), Отман Эль-Кабир, Андрей Панюков (Давид Караев, 77') Предупреждения: Стефан Страндберг (24'), Евгений Харин (32'), Стефан Страндберг (38'), Бернард Бериша (42'), Максим Ненахов (46'), Владимир Рыков (64'), Лечи Садулаев (78'), Никита Кармаев (85')

    В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает восьмое место (13 очков), а «Урал» — 11-е (10 очков). 0

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