«Ахмат» — «Урал»: коэффициенты, составы, онлайн

огласили составы на матч 9-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 27 сентября.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Умаев, Понсе.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберёзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

Запасные: Годзюр, Рыков, Золотов, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Караев.

Матч начнется в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Ахмата» — 1,90, на ничью — 3,50, на победу «Урала» — 4,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0