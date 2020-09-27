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    «Ахмат» и «Урал» объявили стартовые составы

    «Ахмат» — «Урал»: коэффициенты, составы, онлайн

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    «Ахмат» и «Урал» огласили составы на матч 9-го тура РПЛ, который пройдет сегодня, 27 сентября.

    Раздевалка «Урала»
    Раздевалка «Урала»

    «Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Умаев, Понсе.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберёзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.

    Запасные: Годзюр, Рыков, Золотов, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Караев.

    Матч начнется в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ахмата» — 1,90, на ничью — 3,50, на победу «Урала» — 4,50.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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