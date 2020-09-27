Ахмат — Урал (27.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Ахмат» — «Урал» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Урал». Коэффициент ставки — 1.96.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ахмат»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».

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