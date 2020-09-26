Вест Бромвич — Челси (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Вест Бромвич» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вест Бромвич» — «Челси».

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