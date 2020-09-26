Сочи — Краснодар (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Сочи» — «Краснодар» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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