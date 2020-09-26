Регар-ТадАЗ — Файзканд (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в чемпионате Таджикистана по футболу начнётся матч «Регар-ТадАЗ» — «Файзканд»
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Последний матч между собой: «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ» 3:2 (полная статистика встреч).
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