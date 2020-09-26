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    Нигматуллин: Переход Манджукича в «Локо» выглядит не очень хорошо с экономической точки зрения

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    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что «Локомотиву» не стоит подписывать контракт с известным хорватским нападающим Марио Манджукичем.

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин

    «Абсолютно непредсказуемый трансфер с огромным количеством трат. Я был бы рад поддержать приобретение родного клуба, но не могу однозначно сказать о переходе хорвата.

    Случись он лет пять назад, отнесся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного гола. Как бы и в "Локомотиве" не ограничилось пятью матчами.

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    • Учитывая подписной бонус и большую зарплату, о которых пишут, все это не очень хорошо выглядит с экономической точки зрения. Понятно, что хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать и откровенно отбывают номер.

    Фарфан приезжал за меньшие деньги. Значит, риски были меньше. С другой стороны, он был и ниже классом Манджукича. Марио играл в более крутых командах и довольно долго. Только сейчас сложно сказать, насколько он соответствует самому себе в лучшие годы.

    Надеюсь, руководство "Локомотива" взвешивало свои решения. Ведь в отличие от предыдущих сезонов в нынешнее трансферное окно было много покупок у железнодорожников. Пока еще ждем и надеемся, что новички начнут приносить пользу.

    Не хочется, чтобы получилось так, как с полузащитником из Узбекистана Жалолиддиновым, который был приобретен у "Бунедкора", а спустя два месяца отправлен в аренду назад в узбекский клуб, не сыграв ни одного матча за "Локо". Хотя его пророчили в большие мастера», — сказал Нигматуллин в интервью «Известиям». 0

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