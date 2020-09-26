ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Уфа»Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
  • 21:59
    • «Сочи» в меньшинстве упустил победу над «Краснодаром»
  • 18:25
    • «Зенит» разгромил «Уфу», Дзюба оформил хет-трик
  • 21:55
    • Хэт-трик Фуллкруга позволил «Вердеру» победить «Шальке»
  • 21:37
    • «Челси» избежал поражения в матче с «Вест Бромвичем»
  • 19:48
    • «Спартак» одолел «Амур» в домашнем матче КХЛ
    Все новости спорта

    Мусаев: Надо было брать три очка. Хуже поля не видел, просто ужас

    Футбол Краснодар Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Недовольны результатом, надо было брать три очка. В начале игры позволяли сопернику создавать моменты и действовали недостаточно жестко.

    Все остальное время держали игру под контролем, но смогли забить только один мяч. Важно забирать такие матчи.

    Когда силы закончились, они откатились глубже. Мы стали чаще закидывать мяч дальними передачами, но не сказал бы, что злоупотребляли этим. Травма Берга? Сейчас трудно сказать.

    Я хуже поля еще не видел. Это просто ужас. Играть тяжело, так еще и ноги садятся. Поле мешало, но это не было главным фактором», — сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли команда Зидана первую победу в сезоне?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Порту» имеет все шансы на успех
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • ЦСКА заставит нервничать болельщиков «Локомотива»?
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.48
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Арсенал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реймс — Пари Сен-Жермен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры