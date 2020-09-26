Марсель — Метц: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

В 22:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Метц» — «Марсель» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Метц». Коэффициент ставки — 1.73.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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