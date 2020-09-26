Майнц — Штутгарт (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Майнц» 2:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Майнц»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Штутгарт».

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