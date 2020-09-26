Карвина — Млада Болеслав (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:30 в чемпионате Чехии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Карвина» — «Млада Болеслав» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Млада Болеслав»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Карвина» — «Млада Болеслав».

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