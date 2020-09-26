Интер — Фиорентина (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Фиорентина» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Интер»).

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