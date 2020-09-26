Гёзтепе — Газишехир (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Гёзтепе» — «Газишехир»
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Последний матч между собой: «Газишехир» — «Гёзтепе» 1:1 (полная статистика встреч).
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