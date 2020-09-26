Геркус назвал «Краснодар» мягкотелой командой

Бывший президент «Локомотива»рассказал, какие футболисты «Краснодара» ему нравились во время работы в московском клубе.

«В "Краснодаре" мне нравились Игнатьев и Шапи. Это очевидно. Мне нравится Уткин. В "Динамо" перешел опорник транзитом через другие клубы — Фомин. Но в "Локо" эта позиция закрыта. И такой же играет в "Уфе". Голубев. Хороший мальчик: пас есть, поле видит, голова поднята. Понятно, что вратарь. Сафонов — топ-игрок.

Еще одна огромная проблема "Краснодара" — моральная неустойчивость. Нет лидера. Берутся люди без прошлого, без характера. Если берется возрастной игрок, он должен быть бойцом. Он должен иметь опыт побед.

Мы брали людей, которые верили, что они могут решить исход турнира. У нас харизма выплескивалась из раздевалки. Это Денисов, Фернандеш, Фарфан, Крыховяк. Это все чемпионы. Они выигрывали турниры, титулы. Тот же Чорлука... Это люди с уверенностью, со стержнем.

Таких ребят в "Краснодаре" я не вижу. Тех, кто может потащить за собой, стиснув зубы, в тяжелый момент. Когда надо отбиваться, играть при минус пятнадцати. Когда нужно вытаскивать концовку чемпионата. Когда не получается и проиграл игру — надо выходить выигрывать следующую. Футбол состоит из таких моментов.

Я вижу в команде мягкотелость. Это чувствуют соперники. Они видят, что команда плывет под давлением. У нее начинается паника, игроки не понимают, что делать. Она не может перестроиться, поменять ритм. Поэтому они постоянно поскальзываются на финише. Каждый сезон одно и то же», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0