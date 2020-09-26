Гент — Ауд-Хеверле Лёвен (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ауд-Хеверле Лёвен» — «Гент» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гент»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гент» — «Ауд-Хеверле Лёвен».

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