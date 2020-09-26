Федотов: Очко в матче с «Краснодаром» заработано болью, потом, кровью

Главный тренер «Сочи»прокомментировал результат матча РПЛ с(1:1).

«Наверное, глупо говорить, что я недоволен результатом. Это очко, которое двигает нас вперед. Оно заработано болью, потом, кровью. По-другому в футболе не бывает.

Об игре и не хочется говорить. На таком непростом поле, в меньшинстве. Команда полностью отдалась, выложилась. Было непросто, было сложно.

Это "Краснодар", который играет в футбол. Я горд своей командой, что, несмотря на все обстоятельства, мы взяли очко.

Удаление? Я не знаю. Просто спросил у судьи, что происходит. Там был обычный эпизод. Не было какого-то злого умысла. Заика вел единоборство.

Да, кто-то успел, а кто-то — нет. Но это на мой взгляд. У них может быть свой», — сказал тренер «Матч ТВ». 0