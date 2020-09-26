Энергетик-БГУ — Ислочь (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в белорусской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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