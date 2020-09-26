Эльче — Реал Сосьедад (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Эльче» — «Реал Сосьедад» 1:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Сосьедад»).
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