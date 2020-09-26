Боруссия М — Унион: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

В 16:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Унион» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия М»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Унион».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.