Бёрнли — Саутгемптон: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Саутгемптон».

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