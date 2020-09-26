Бёрнли — Саутгемптон: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.09.2020)

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).
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