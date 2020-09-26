Бетис — Реал Мадрид (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Реал Мадрид» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бетис» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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