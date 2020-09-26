Байер — РБ Лейпциг (26.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Байер» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Байер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Байер» — «РБ Лейпциг».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.