Месси назвал «незаслуженным» уход Суареса из «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Барселоны»высказался о переходе своего другав мадридский «Атлетико».

«Я уже начал принимать уход Суареса, но сегодня, когда зашел в раздевалку, осознание пришло окончательно. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке и тем более играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально.

Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», — написал Месси в Instagram. 0