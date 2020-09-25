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    Месси назвал «незаслуженным» уход Суареса из «Барселоны»

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    Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о переходе своего друга Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

    Лионель Месси и Луис Суарес
    Лионель Месси и Луис Суарес

    «Я уже начал принимать уход Суареса, но сегодня, когда зашел в раздевалку, осознание пришло окончательно. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Сколько мате мы выпили вместе, сколько было совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

    Будет странно увидеть тебя в другой футболке и тем более играть против тебя. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально.

    Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

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    • Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг», — написал Месси в Instagram. 0

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