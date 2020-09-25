Лилль — Нант: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2020)

Последний матч между собой: «Нант» — «Лилль» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.25.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лилль» — «Нант».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
А чтобы за матчем было интереснее следить, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до