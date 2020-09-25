Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2020)

Последний матч между собой: «Фатих Карагюмрюк» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).
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