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    Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Фатих Карагюмрюк — Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2020)

    Футбол Истанбул Башакшехир
    В 20:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Фатих Карагюмрюк» — «Истанбул Башакшехир».

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    Последний матч между собой: «Фатих Карагюмрюк» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фатих Карагюмрюк» — «Истанбул Башакшехир».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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