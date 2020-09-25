Бейл не сожалеет о проведенном времени в «Реале»

Вернувшийся взаявил, что не жалеет о времени, проведенном в мадридском

Я ни о чем не сожалею. Я просто стараюсь играть в футбол, а все, что говорится вокруг, я контролировать не могу. Кто бы что ни говорил, это их дело. Я знаю свое мнение о самом себе, а моя семья знает, кто я, и меня волнует только это.

Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Ты учишься, как поступать в различных ситуациях. Мне доводилось оказываться под серьезным давлением. Мне свистели с трибун.

Так что я лишь научился, как справляться с такими вещами, не воспринимать их всерьез и слишком близко к сердцу. Это футбол — то, что я люблю. Мне нужно лишь отдавать всего себя игре. Порой это все, что можно сделать«, — цитирует Бэйла Sky Sports. 0