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    Бейл не сожалеет о проведенном времени в «Реале»

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    Вернувшийся в «Тоттенхэм» Гарет Бейл заявил, что не жалеет о времени, проведенном в мадридском «Реале».

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    Я ни о чем не сожалею. Я просто стараюсь играть в футбол, а все, что говорится вокруг, я контролировать не могу. Кто бы что ни говорил, это их дело. Я знаю свое мнение о самом себе, а моя семья знает, кто я, и меня волнует только это.

    Отправляясь в другую страну с другой культурой, я должен был вырасти как личность. Ты учишься, как поступать в различных ситуациях. Мне доводилось оказываться под серьезным давлением. Мне свистели с трибун.

    Так что я лишь научился, как справляться с такими вещами, не воспринимать их всерьез и слишком близко к сердцу. Это футбол — то, что я люблю. Мне нужно лишь отдавать всего себя игре. Порой это все, что можно сделать«, — цитирует Бэйла Sky Sports. 0

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