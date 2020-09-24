Вольфсбург — Десна (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 21:15 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Десна». Коэффициент ставки — 2.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Вольфсбург»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Десна».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.