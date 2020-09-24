Шарлеруа — Партизан (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шарлеруа» — «Партизан». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шарлеруа»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шарлеруа» — «Партизан».

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