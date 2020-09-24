Реал Солт Лэйк — Лос-Анджелес Гэлакси (24.09.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 04:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Реал Солт Лэйк»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

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