Испанский специалист вошел в тренерский штаб «Зенита»

Испанский тренер по физической подготовкепродолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба.

37-летний специалист уже присоединился к команде и был представлен на тренировке футболистам «Зенита». В тренерском штабе Сергея Семака Наварро сменил соотечественника Феликса Ледесму.

С января по май 2018 года Наварро работал в московском «Локомотиве», где персонально занимался с португальским полузащитником Мануэлем Фернандешем.

«Все произошло благодаря моему другу и коллеге Феликсу Ледесме и тому доверию, которое он испытывает к моей работе. Он порекомендовал меня тренерскому и медицинскому штабу клуба, и я очень рад и благодарен им, что они поверили в меня после собеседования и пригласили занять должность тренера по физподготовке. Это огромная мотивация для меня.

Два года назад я какое-то время работал в "Локомотиве", а именно с Мануэлем Фернандешем. Тогда меня тоже пригласил Феликс, сказал, что случай сложный, ему нужна помощь извне. Я провел вместе с командой зимний перерыв, и цели, поставленные передо мной тогда, были достигнуты. Это была полезная командировка. И я безмерно благодарен Феликсу за возможность познакомиться с Россией», — заявил Наварро. 0