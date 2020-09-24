ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьяго Алькантара11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны»
  • 14:17
    • Бывший форвард сборной России возглавил «Томь»
  • 13:20
    • «Зенит» ведет переговоры с полузащитником «Пари Сен-Жермен»
  • 13:08
    • «Челси» подписал вратаря сборной Сенегала
  • 11:43
    • Защита избитого Широковым судьи подала заявление о покушении на убийство
  • 11:09
    • ЦСКА готов улучшить предложение по хавбеку «Спортинга»
    Все новости спорта

    Испанский специалист вошел в тренерский штаб «Зенита»

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Испанский тренер по физической подготовке Альберто Наварро Галаперо продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба.

    Альберто Наварро Галаперо
    Альберто Наварро Галаперо

    37-летний специалист уже присоединился к команде и был представлен на тренировке футболистам «Зенита». В тренерском штабе Сергея Семака Наварро сменил соотечественника Феликса Ледесму.

    С января по май 2018 года Наварро работал в московском «Локомотиве», где персонально занимался с португальским полузащитником Мануэлем Фернандешем.

    «Все произошло благодаря моему другу и коллеге Феликсу Ледесме и тому доверию, которое он испытывает к моей работе. Он порекомендовал меня тренерскому и медицинскому штабу клуба, и я очень рад и благодарен им, что они поверили в меня после собеседования и пригласили занять должность тренера по физподготовке. Это огромная мотивация для меня.

    Два года назад я какое-то время работал в "Локомотиве", а именно с Мануэлем Фернандешем. Тогда меня тоже пригласил Феликс, сказал, что случай сложный, ему нужна помощь извне. Я провел вместе с командой зимний перерыв, и цели, поставленные передо мной тогда, были достигнуты. Это была полезная командировка. И я безмерно благодарен Феликсу за возможность познакомиться с Россией», — заявил Наварро. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» остановить кровожадную «Баварию»?
  • «Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Закончится ли еврокубковая кампания «Ростова» на первом же матче?
  • «Ростов» — «Маккаби Хайфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Рискнет ли Клопп «слить» матч Кубка лиги?
  • «Линкольн Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бавария — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Линкольн Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шкендия — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Спортинг — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры