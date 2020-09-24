Мура 05 — ПСВ: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.09.2020)

В 20:00 в квалификации Лиги Европы начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мура 05» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «ПСВ»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мура 05» — «ПСВ».

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